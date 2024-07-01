- С Миранчуком надо было находить компромисс. Антон - лидер команды. Таким же был и Глушенков. Уход этих игроков будет потерей для клуба. Очень сложно будет кем-то заменить. Команда была симпатичной, когда в ней играли девять русских игроков. Сейчас же дыры будут заполнять иностранцами, - передаёт слова Пименова "Чемпионат".
Сегодня стало официально известно, что 28-летний атакующий полузащитник сборной России Антон Миранчук покинул московский "Локомотив" в связи с истечением срока действия контракта. В прошедшем сезоне на счету воспитанника клубной академии красно-зелёных 38 матчей за "железнодорожников" во всех турнирах, 8 забитых мячей и 7 результативных передач.
В июне 2024 года лучший ассистент прошедшего сезона РПЛ 24-летний атакующий хавбек "Локомотива" Максим Глушенков перешёл в петербургский "Зенит".
Гендиректор Леонченко: "Локомотив" сделал Миранчуку максимально возможное предложение по новому контракту
Агент Миранчука рассказал о планах Антона после ухода из "Локомотива"
Пименов: "Локомотиву" очень сложно будет кем-то заменить Миранчука и Глушенкова
Экс-нападающий "Локомотива" Руслан Пименов прокомментировал ситуацию с уходом из клуба полузащитника сборной России Антона Миранчука.
Фото: "Спорт-Экспресс"