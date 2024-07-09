"Сегодня нет того патриотизма, который был у меня. Он пропал. Многое решают агенты и деньги. Это данность. Футбол сегодня - большой бизнес. Если Соболев уйдёт, его не вправе называть предателем? Ни в коем случае! Соболев не воспитанник "Спартака". Это самый принципиальный момент. Я воспитанник "Спартака" с семи лет и не могу представить, чтобы куда-то ушёл", - сказал Титов.
По информации СМИ, "Зенит" и "Спартак" близки к соглашению по переходу 27-летнего нападающего, сообщается, что сумма трансфера составит 10 миллионов евро и может быть увеличена до 12 миллионов с учетом бонусов. По оценке интернет-портала Transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет 7,5 миллиона евро. Соболев перешел в "Спартак" из "Крыльев Советов" в 2020 году и с тех пор провел за красно-белых 139 матчей, в которых забил 58 голов и сделал 38 результативных передач. В прошлом сезоне форвард провел 34 матча во всех турнирах и отметился десятью забитыми мячами и девятью ассистами.
Источник: "РБ Спорт"
Титов: если Соболев уйдёт, его не вправе называть предателем. Сегодня нет того патриотизма, который был у меня
Бывший игрок "Спартака" Егор Титов прокомментировал возможный переход нападающего красно-белых Александра Соболева в "Зенит".
Фото: РИА Новости