- Личка проделал очень большую работу в "Динамо". Я ему отправил сообщение после окончания сезона. Написал о своих мыслях, что он станет чемпионом, потому что он проделал невероятную работу в прошлом сезоне. Если он будет также продолжать, то чемпионство придет.
Напомним, Марцел Личка возглавил московское "Динамо" летом прошлого года. По итогам сезона бело-голубые завоевали бронзовые медали российской Премьер-лиги. Команда Лички претендовала на чемпионство до самого последнего тура, однако проиграла в решающем матче прямому конкуренту "Краснодару" (0:1) и пропустила на первую строчку петербургский "Зенит".
В текущем сезоне "Динамо" под руководством чешского специалиста одержало две победы в двух стартовых матчах чемпионата России с одинаковым счетом 3:1.
Источник: Metaratings
Вера: Личка проделал невероятную работу в "Динамо". Если он будет также продолжать, то чемпионство придет
Полузащитник "Химок" Лукас Вера, ранее игравший у Марцела Лички в "Оренбурге", высоко оценил работу тренера в московском "Динамо".
Фото: "СЭ"