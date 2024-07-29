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Вера: Личка проделал невероятную работу в "Динамо". Если он будет также продолжать, то чемпионство придет

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Полузащитник "Химок" Лукас Вера, ранее игравший у Марцела Лички в "Оренбурге", высоко оценил работу тренера в московском "Динамо".
Фото: "СЭ"
- Личка проделал очень большую работу в "Динамо". Я ему отправил сообщение после окончания сезона. Написал о своих мыслях, что он станет чемпионом, потому что он проделал невероятную работу в прошлом сезоне. Если он будет также продолжать, то чемпионство придет.

Напомним, Марцел Личка возглавил московское "Динамо" летом прошлого года. По итогам сезона бело-голубые завоевали бронзовые медали российской Премьер-лиги. Команда Лички претендовала на чемпионство до самого последнего тура, однако проиграла в решающем матче прямому конкуренту "Краснодару" (0:1) и пропустила на первую строчку петербургский "Зенит".

В текущем сезоне "Динамо" под руководством чешского специалиста одержало две победы в двух стартовых матчах чемпионата России с одинаковым счетом 3:1.

Источник: Metaratings

Лукас Вера Марцел Личка Динамо
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