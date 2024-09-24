Встреча "Ростова" и махачкалинского "Динамо" проходила 22 сентября в Ростове-на-Дону и завершилась безголевой ничьей 0:0. На 23-й минуте защитник гостей Валентин Пальцев прихватил в штрафной нападающего желто-синих Роналдо, бразилец упал.
Главный судья Сергей Карасев не зафиксировал нарушение, бригада VAR поддержала его решение. В "Ростове" считают, что действия защитника нужно было расценивать, как "лишение явной возможности забить гол".
После девяти туров "Ростов" занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, в активе команды Валерия Карпина 12 очков. Махачкалинское "Динамо" с 10-ю набранными очками занимает 10-е место.
Напомним, ростовский клуб пожаловался на судейскую работу в матче с "Краснодаром" (0:2) в рамках 8-го тура. Тогда ростовчанам отменили забитый мяч и отменили пенальти после видеоповтора. Эксперты РФС сошлись во мнении, что судейская бригада приняла верные решения в обоих эпизодах.
Источник: "Матч ТВ"
"Ростов" намерен оспорить в ЭСК решение не удалять защитника в матче с "Динамо Махачкала"
"Ростов" обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС по эпизоду в матче 9-го тура РПЛ против махачкалинского "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"