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"Ростов" намерен оспорить в ЭСК решение не удалять защитника в матче с "Динамо Махачкала"

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"Ростов" обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС по эпизоду в матче 9-го тура РПЛ против махачкалинского "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"
Встреча "Ростова" и махачкалинского "Динамо" проходила 22 сентября в Ростове-на-Дону и завершилась безголевой ничьей 0:0. На 23-й минуте защитник гостей Валентин Пальцев прихватил в штрафной нападающего желто-синих Роналдо, бразилец упал.

Главный судья Сергей Карасев не зафиксировал нарушение, бригада VAR поддержала его решение. В "Ростове" считают, что действия защитника нужно было расценивать, как "лишение явной возможности забить гол".

После девяти туров "Ростов" занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, в активе команды Валерия Карпина 12 очков. Махачкалинское "Динамо" с 10-ю набранными очками занимает 10-е место.

Напомним, ростовский клуб пожаловался на судейскую работу в матче с "Краснодаром" (0:2) в рамках 8-го тура. Тогда ростовчанам отменили забитый мяч и отменили пенальти после видеоповтора. Эксперты РФС сошлись во мнении, что судейская бригада приняла верные решения в обоих эпизодах.

Источник: "Матч ТВ"

Ростов Динамо Мх
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