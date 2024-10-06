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Агент Тюкавина: Костя поедет в сборную, он всегда отправляется туда с удовольствием. Как я могу запретить ему?

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Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, высказался о вызове своего клиента в сборную России.
Фото: ФК "Динамо"
"Костя поедет в сборную, он всегда отправляется туда с удовольствием. Как я могу запретить ему? Это даже не обсуждается. Сборная есть сборная, никаких проблем. Наверное, что-то придумает РФС, может, какой-то матч все-таки сыграют ребята", - цитирует агента "РБ Спорт".

Нападающий Константин Тюкавин попал в окончательный список сборной России на октябрьские тренировочные сборы. На данный момент сборная России не имеет соперника для проведения товарищеского матча, ранее стало известно, что национальная команда Пакистана отказалась от матча с Россией.

В текущем сезоне Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 результативные передачи. На счету форварда 5 матчей за сборную России и 1 забитый гол.

Сборная России Константин Тюкавин Динамо
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