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Наставник "Акрона" Тедеев - о 0:5 от "Зенита": надо отметить, что первый голевой момент создали мы

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Главный тренер "Акрона" Заурбек Тедеев прокомментировал поражение своей команды от "Зенита" (0:5) в 12-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Акрон" ВКонтакте
"Мы оказались не совсем готовы психологически. Потому что когда перемещались, то часто не верили, что можем победить в том или ином единоборстве, сыграть на опережение, отыграть этот эпизод удачнее, чтобы не было такого давления. Надо отметить, что первый голевой момент создали мы", - заявил Тедеев.

"Акрон" потерпел разгромное поражение в домашнем матче с "Зенитом" (0:5) в рамках 12-го тура чемпионата России. Дублем отметился полузащитник Андрей Мостовой. По голу забили форварды Матео Кассьерра, Лусиано Гонду и Артур. "Зенит" благодаря победе довел число очков до 29-ти и как минимум на сутки возглавил турнирную таблицу.

"Краснодар" и "Локомотив", в активе которых по 27 очков, завтра 19-го октября, сыграют, соответственно, со "Спартаком" и "Химками". "Акрон" с 12-ю очками в 12-ти играх занимает 8-е место.

Источник: "Матч ТВ"

Заурбек Тедеев Акрон Зенит
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