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Петржела: УЕФА и ФИФА должны запретить Сантосу выступать за сборную России

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Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о натурализации Дугласа Сантоса.
Фото: ФК "Зенит"
"То, что Сантос получил российский паспорт, будет играть за сборную России и не считаться легионером — это обман людей. Каждый должен играть за свою сборную. УЕФА и ФИФА должны запретить бразильцу выступать за сборную России, но, к сожалению, сейчас в Европе всем все равно на российский футбол", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".

Сегодня, 21-го октября, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о принятии защитника петербургского "Зенита" Дугласа Сантоса в гражданство РФ. Натурализованный бразилец выступает за петербуржцев с лета 2019 года, всего защитник провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 198 матчей и отметился 7-ю забитыми мячами и 33-мя результативными передачами.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 12 миллионов евро, контракт Дугласа Сантоса с клубом рассчитан до лета 2027 года. После 12-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на 2-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 29-ю набранными очками.

Опубликован указ Президента России о выдаче защитнику "Зенита" Дугласу Сантосу гражданства РФ

Властимил Петржела Дуглас Сантос Сборная России Зенит
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