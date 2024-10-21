"То, что Сантос получил российский паспорт, будет играть за сборную России и не считаться легионером — это обман людей. Каждый должен играть за свою сборную. УЕФА и ФИФА должны запретить бразильцу выступать за сборную России, но, к сожалению, сейчас в Европе всем все равно на российский футбол", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".
Сегодня, 21-го октября, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о принятии защитника петербургского "Зенита" Дугласа Сантоса в гражданство РФ. Натурализованный бразилец выступает за петербуржцев с лета 2019 года, всего защитник провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 198 матчей и отметился 7-ю забитыми мячами и 33-мя результативными передачами.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 12 миллионов евро, контракт Дугласа Сантоса с клубом рассчитан до лета 2027 года. После 12-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на 2-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 29-ю набранными очками.
Опубликован указ Президента России о выдаче защитнику "Зенита" Дугласу Сантосу гражданства РФ
Петржела: УЕФА и ФИФА должны запретить Сантосу выступать за сборную России
Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о натурализации Дугласа Сантоса.
Фото: ФК "Зенит"