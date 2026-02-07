Экс-игрок "Барселоны": Головин мог бы заиграть в АПЛ и Ла Лиге

"Думаю, он мог бы заиграть как в АПЛ, так и Ла Лиге.У него хорошие скорость, удар, передача. В любом случае, он молодец, что так долго выступает на высоком уровне. Понятно, что любому хочется развиваться, идти вперед шаг за шагом, но многое зависит от удачи", - сказал Глеб "РБ Спорту".
Александр Головин выступает за французское "Монако" с конца июля 2018 года. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 23 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.