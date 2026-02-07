Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
2 - 4 2 4
ТорпедоЗавершен
Спартак
1 - 0 1 0
Далянь ИнбоЗавершен
Ростов
2 - 0 2 0
Циндао Вест КостЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
Енисей2 тайм

Экс-игрок "Барселоны": Головин мог бы заиграть в АПЛ и Ла Лиге

Бывший игрок "Барселоны" Александр Глеб высказался об Александре Головине.
Фото: Getty Images
Александр Глеб объяснил, какие сильные стороны есть у игрока и подчеркнул, что он мог бы успешно выступать в чемпионатах Англии и Испании.

"Думаю, он мог бы заиграть как в АПЛ, так и Ла Лиге.
У него хорошие скорость, удар, передача. В любом случае, он молодец, что так долго выступает на высоком уровне. Понятно, что любому хочется развиваться, идти вперед шаг за шагом, но многое зависит от удачи", - сказал Глеб "РБ Спорту".

Александр Головин выступает за французское "Монако" с конца июля 2018 года. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 23 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится