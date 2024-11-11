"Сложно комментировать и оценивать работу Амарала в "Спартаке". Непонятно, какие у него были функции, задачи и какое участие он принимал в решениях клуба. Всё это было скрыто. Сложно сказать, возьмут ли на его место российского специалиста", - сказал Сёмин.
Руководство "Спартака" уволило Томаша Амарала с поста спортивного директора клуба, португальский специалист работал в московском клубе с 1 января 2024 года, а до этого был главным скаутом с лиссабонской "Бенфике". Кадровые изменения в стане красно-белых прокомментировал бывший российский футболист Андрей Канчельскис, обратив внимание, что в спартаковской команде перестановки происходят постоянно.
Московский "Спартак" по итогам 15 туров занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 28 очков.
Источник: "Чемпионат"
Семин прокомментировал увольнение Томаша Амарала из "Спартака"
Российский тренер Юрий Сёмин отреагировал на увольнение спортивного директора "Спартака" Томаша Амарала.
Фото: РФС