Митрюшкин поделился эмоциями от вызова в сборную России

Вратарь "Локомотива" Антон Митрюшкин рассказал, что для него значит вызов в национальную команду страны.
Фото: сборная России
В стартовый состав на игру со сборной Никарагуа Митрюшкин не попал, но он присутствует на скамейке запасных и может выйти на поле по ходу встречи.

"Эмоции положительные, всё отлично. Мог ли я поверить, что когда-то буду играть в сборной?

Никогда не нужно опускать руки. Я в себе никогда не сомневался. Был уверен, что у меня всё получится. Сейчас я там, где и должен быть", — отметил Митрюшкин в беседе с "Матч ТВ".

Ранее Антон Митрюшкин вызывался в сборную России на учебно-тренировочный сбор в июне 2025 года, но на поле в матчах с Нигерией (1:1) и Беларусью (4:1) так и не вышел.

Матч Россия — Никарагуа состоится сегодня, 27 марта, на "Ozon Арене" в Краснодаре. Встреча стартует в 19:30 мск.

