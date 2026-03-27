Россия
3 - 1 3 1
НикарагуаЗавершен
Швейцария
22:45
ГерманияНе начат
Нидерланды
22:45
НорвегияНе начат
Испания
23:00
СербияНе начат

Карпин заявил, что не знает, чего ждать от сборной Никарагуа

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой Никарагуа.
Фото: сборная России
По мнению Валерия Георгиевича, эта сборная превосходит по силе Бруней и Кубу.

"У сборной Никарагуа новый тренер, поэтому вся информация, которая ранее появилась в сети, не соответствует действительности.

Даже я не очень понимаю, чего от них ждать, не говоря уже о футболистах. Понятно, что сборная Никарагуа сильнее команды Брунея и Кубы. Но до уровня Перу или Чили она не дотягивает.

Наши задачи прежние: играть в свой футбол, контролировать мяч, использовать прессинг", — приводит слова Карпина "Матч ТВ".

Матч между сборными России и Никарагуа состоится сегодня, 27 марта, на "Ozon Арене" в Краснодаре. Начало — в 19:30 мск.

