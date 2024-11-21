"Левников сейчас лучший. Они все недовольны арбитрами, а "Спартак" пускай игрой занимается, а не решает проблемы арбитра. Левников, думаю, проведёт этот матч без потасовок, которые были в последних двух матчах. Статус арбитра другой. Везде, где были потасовки, авторитет арбитров для футболистов был не высокий, и они позволяли себе больше, чем положено", - поделился Федотов.
Московский "Спартак" примет на своем поле "Локомотив" в рамках 16-го тура чемпионата России. Главным арбитром встречи назначен судья Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. В матче 15-го тура между "Спартаком" и "Акроном" (4:0) красную карточку за неспортивное поведение получил полузащитник тольяттинцев Солтмурад Бакаев.
Несколькими днями ранее прямую красную карточку в матче Кубка России с "Ростовом" (0:1) получил защитник красно-белых Олег Рябчук. В 14-м туре РПЛ "Спартак" одолел ЦСКА (2:0), а команды завершали матч в составах 10 на 9 после удалений защитника "Спартака" Руслана Литвинова и футболистов ЦСКА Виллиана Роши и Ивана Облякова.
Источник: Metaratings
Судья Федотов: Левников сейчас лучший. "Спартак" пускай игрой занимается, а не решает проблемы арбитра
Экс-арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение судьи Кирилла Левникова на дерби "Спартака" и "Локомотива" в 16-м туре РПЛ.
Фото: РФС ТВ