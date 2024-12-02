"Верните Абаскаля, остановите "Спартак". Мостовой - после победы красно-белых над "Краснодаром"

- Убедительная просьба, верните Абаскаля, остановите "Спартак". Невозможно на это смотреть, ха-ха-ха, – сказал Мостовой в видео.
1 декабря, в воскресенье, "Краснодар" на своем поле принимал "Спартак" и потерпел поражение, пропустив три безответных мяча. В составе красно-белых два гола забил форвард Манфред Угальде и один мяч на свой счет записал полузащитник Эсекьель Барко.
Коллектив Деяна Станковича имеет в своей копилке 34 балла и располагается на третьей строчке в таблице. "Краснодар" с 38 очками остался на втором месте.
"Спартак" перед зимней паузой проведет в РПЛ еще один матч - 7 декабря столичный клуб примет "Пари НН" в 18-м туре.