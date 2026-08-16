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"Это кошмар, нужно иметь честь". Лещенко обвинил судей в ошибках в пользу "Зенита"

Лев Лещенко подверг резкой критике работу судейской бригады после матча "Зенита" и московского "Динамо".
Фото: ФК "Зенит"
Народный артист России и болельщик бело-голубых остался недоволен назначенным в ворота его команды пенальти и работой VAR.

- Интересно, что такие спорные моменты всегда случаются в матчах "Зенита" и в пользу питерцев. Это кошмар, нужно иметь честь. Надо судей наказывать.

В прошлом году мы в двух матчах потеряли очки, потом признали ошибки судей. Сейчас начнут таким способом выбивать претендентов на чемпионство, уберут все клубы. Это некрасиво, нечестно и непорядочно, - приводит слова Лещенко "Евро-Футбол.Ру".

Встреча прошла 16 августа в Санкт-Петербурге и закончилась победой "Зенита" со счётом 3:0. Петербуржцы с девятью очками занимают второе место в РПЛ.

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