- Что думаю о Николиче? Ну тренер и тренер. Не вижу прогресса. Мне непонятно увольнение Федотова. При нем команда выглядела достаточно убедительно. Сейчас они менее убедительны, - цитирует Ледяхова Legalbet.
Серб Марко Николич тренирует ЦСКА с лета этого года. Под его руководством столичная команда провела в РПЛ 17 матчей, в которых одержала восемь побед и потерпела пять поражений, четыре поединка завершились вничью. ЦСКА с 28 баллами занимает шестое место в турнирной таблице.
В следующем туре коллектив Николича на выезде встретится с "Факелом", матч состоится 8 декабря, начало - в 16:30 мск.
Ледяхов - о Николиче: ну тренер и тренер. Не вижу прогресса ЦСКА
Фото: ПФК ЦСКА