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Ледяхов - о Николиче: ну тренер и тренер. Не вижу прогресса ЦСКА

Бывший тренер "Спартака" Игорь Ледяхов высказался о наставнике ЦСКА Марко Николиче.
Фото: ПФК ЦСКА
- Что думаю о Николиче? Ну тренер и тренер. Не вижу прогресса. Мне непонятно увольнение Федотова. При нем команда выглядела достаточно убедительно. Сейчас они менее убедительны, - цитирует Ледяхова Legalbet.

Серб Марко Николич тренирует ЦСКА с лета этого года. Под его руководством столичная команда провела в РПЛ 17 матчей, в которых одержала восемь побед и потерпела пять поражений, четыре поединка завершились вничью. ЦСКА с 28 баллами занимает шестое место в турнирной таблице.

В следующем туре коллектив Николича на выезде встретится с "Факелом", матч состоится 8 декабря, начало - в 16:30 мск.

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