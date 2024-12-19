– Как бы ты охарактеризовал Сергея Семака как тренера?
– Он очень хорошо умеет управлять командой, это его лучшая характеристика — умение работать с каждым игроком. Каждый день мы учимся у него не только как профессионалы, но и в разных жизненных вопросах. На данном этапе моей жизни это лучший тренер, с которым я работал, - цитирует Мантуана Metaratings.
Густаво Мантуан перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Коринтианса" летом 2023 года за 2 миллиона евро, ранее полузащитник выступал за петербуржцев на правах аренды. Всего бразилец провел в составе сине-бело-голубых во всех турнирах 91 матч и отметился 13-ю забитыми мячами и 12-ю результативными передачами.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 3 миллиона евро, контракт Мантуана с клубом рассчитан до лета 2027 года. Густаво стал двухкратным чемпионом России в составе петербуржцев, а также обладателем Кубка России в сезоне-2023/2024.
Мантуан: Семак - лучший тренер, с которым я работал. Он очень хорошо умеет управлять командой
Полузащитник "Зенита" Густаво Мантуан высказался о работе с Сергеем Семаком.
Фото: ФК "Зенит"