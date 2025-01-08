«Как мне кажется, в «Спартаке» фланговые защитники немного креативнее, чем Даня. Хотя когда он приезжал к нам в Тулу в молодёжку он играл у нас в линии атаки, выделялся атакующими качествами.
В «Спартаке» он стал более мощным футболистом, который выдаёт большой объем. Немного расстроился — в «Спартаке» не очень видел его атакующие качества. Он играл у нас и восьмёркой, и фланговым нападающим. Были видны его индивидуальные действия, что может обыграть, решить. Сейчас этого не видно. Понятно, что уровень в «Спартаке» другой», — цитирует Гаранина «Чемпионат».
Напомним, что Вадим Гаранин занимал пост главного тренера «Арсенала» Тула-2 и одновременно был ассистентом главного тренера основной команды. Даниил Хлусевич присоединился к тульскому «Арсеналу» в 2018 году. Изначально он выступал за вторую команду, но уже в сезоне-2019/20 начал получать игровое время в основном составе. За «Арсенал» Даниил провёл 52 матча, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.
Зимой 2022 года «Спартак» выкупил игрока за 3 миллиона евро. В текущем сезоне Даниил принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги и 5 встречах Кубка России, не отметившись результативными действиями. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 4 миллиона евро. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.
Гаранин — о Хлусевиче: были видны его индивидуальные действия, что может обыграть, решить. Сейчас этого не видно
Экс-наставник второй команды тульского «Арсенала» Вадим Гаранин, работавший с Даниилом Хлусевичем, поделился своим мнением о выступлениях защитника в составе московского «Спартака».
Фото: ФК "Спартак"