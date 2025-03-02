«Ясно, что идет переплата за новичков. Это однозначно. Чтобы сейчас затащить футболиста хорошего уровня в наш чемпионат надо переплатить агентам, их друзьям, всем-всем. Для клубов, не выступающих в еврокубках, тратятся огромные деньги. В футбольном плане Гарсия и Солари — футболисты хорошие. Посмотрим, что они покажут», — цитирует Мостового «СЭ».
В зимний период «Спартак» пополнился двумя иностранцами — Пабло Солари и Ливаем Гарсией. Аргентинский вингер был приобретен за 10 миллионов евро, в то время как форвард сборной Тринидад и Тобаго обошелся в 18,7 миллионов.
Уже сегодня, 2 февраля, у новичков есть шанс дебютировать в матче против «Оренбурга», выйдя со скамейки запасных.
Мостовой — о трансферах "Спартака": чтобы сейчас затащить футболиста хорошего уровня в РПЛ надо переплатить всем-всем
Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой считает, что московский клуб заплатил завышенную цену за новичков, но их уровень в футбольном плане сомнений не вызывает.
Фото: ФК "Спартак"