"Что сейчас делать Марцелу Личке? У него есть форвард Эль-Мехди Маухуб. В ближайших играх на него будет сделана ставка. Понятно, что другой альтернативы у Лички сейчас нет", - приводит слова Адиева "РБ Спорт".
Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин получил травму в 19-м туре РПЛ против "Ростова" (1:1). Игрок был заменен на 23-й минуте, вместо него на поле появился форвард Эль-Мехди Маухуб.
В текущем сезоне 21-летний марокканец принял участие в 11 матчах чемпионата и 5 играх Кубка России, в которых отметился шестью забитыми голами и тремя результативными передачами.
Адиев: у Лички есть Маухуб. Другой альтернативы Тюкавину сейчас нет
Экс-наставник сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал травму форварда "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"