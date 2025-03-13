"Это же позор! Если у нас за столько лет не подготовили больше никого. На безрыбье и рак — рыба, на безводье и ***** — фонтан. Обсуждаем будто Марадону или Пеле. У нас 36-летний Дзюба, выше никого нет. Что за футбол у нас такой, если он лучший", - приводит слова Тихонова Legalbet.
36-летний форвард Артём Дзюба, который в текущем сезоне выступает в составе тольяттинского "Акрона", был включен в окончательный состав сборной России на учебно-тренировочный сбор, запланированный на 17-25 марта 2025 года. За этот период времени национальная команда в Москве на стадионе "ВТБ Арена" проведёт два товарищеских матча: 19 марта против команды Гренады и 25 марта против команды Замбии.
В последний раз нападающий участвовал в матче в составе сборной России в июне 2021 года.
Тихонов назвал позором вызов Дзюбы в сборную России
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал вызов в сборную России форварда тольяттинского "Акрона" Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"