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Тихонов назвал позором вызов Дзюбы в сборную России

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал вызов в сборную России форварда тольяттинского "Акрона" Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
"Это же позор! Если у нас за столько лет не подготовили больше никого. На безрыбье и рак — рыба, на безводье и ***** — фонтан. Обсуждаем будто Марадону или Пеле. У нас 36-летний Дзюба, выше никого нет. Что за футбол у нас такой, если он лучший", - приводит слова Тихонова Legalbet.

36-летний форвард Артём Дзюба, который в текущем сезоне выступает в составе тольяттинского "Акрона", был включен в окончательный состав сборной России на учебно-тренировочный сбор, запланированный на 17-25 марта 2025 года. За этот период времени национальная команда в Москве на стадионе "ВТБ Арена" проведёт два товарищеских матча: 19 марта против команды Гренады и 25 марта против команды Замбии.

В последний раз нападающий участвовал в матче в составе сборной России в июне 2021 года.

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