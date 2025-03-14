«Действия Маухуба — это чрезмерное желание проявить себя. Он хотел доказать, что способен помочь команде. Он учтет этот случай и больше не будет совершать таких нарушений. Тюкавин был ключевым игроком в атаке «Динамо», и именно он делал разницу. Так что его отсутствие влияет на «Динамо», — цитирует Хомуха Metaratings.
Напомним, что на 61-й минуте матча Маухуб получил красную карточку за грубый фол на вратаре ЦСКА Владиславе Торопе. У «Динамо» больше не осталось профильных центральных нападающих для следующего матча, если не считать игроков молодежной команды, так как у Константина Тюкавина диагностировали разрыв крестообразной связки.
Маухуб присоединился к «Динамо» летом 2024 года, перейдя из марокканского чемпионата за 1,7 миллионов евро. В текущем сезоне он сыграл 18 матчей во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 3 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. Текущая рыночная стоимость 21-летнего нападающего составляет 1,5 миллионов евро.
Хомуха: Маухуб хотел доказать, что способен помочь "Динамо"
Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал поступок нападающего «Динамо» Эль-Мехди Маухуба в первом полуфинале Кубка России с «армейцами» (2:1).
Фото: ФК "Динамо"