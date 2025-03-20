«Мы долго говорили с Валерием Георгиевичем на эту тему, это частный разговор. Коротко сейчас скажу так: приношу публично извинения Карпину — его не нагнули. Он меня убедил, что это было только его решение. Он не лжец», — заявил Гурцкая «РБ Спорт».
Ранее Гурцкая предполагал, что главного тренера сборной Валерия Карпина «заставили» пригласить Дзюбу.
В марте Артём Дзюба впервые получил приглашение в сборную России после того, как в 2021 году главным тренером стал Валерий Карпин. В матче против сборной Гренады Дзюба вышел на поле с капитанской повязкой и сумел забить один из пяти голов, тем самым обогнав Александра Кержакова по количеству забитых мячей за сборную и установив новый рекорд.
Гурцкая — о возвращении Дзюбы в сборную: приношу извинения Карпину – его не нагнули
Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал вызов нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в сборную России, а также пересмотрел свою позицию по этому вопросу.
Фото: РФС