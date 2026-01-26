"Ты прошёл через всё". "Зенит" - о возвращении Караваева

"Тяжелейшая травма, длительное и невероятно трудное восстановление. Ты прошел через все и вернулся. Рады видеть в игре, Слава!" - написала пресс-служба "Зенита" в своем Telegram-канале.
Сегодня, 26 января, состоялась игра петербургского клуба против китайского "Шанхай Порт" (6:0). Вячеслав Караваев вышел на поле на 74-й минуте, голевыми действиями не отличился.
Российский футболист получил разрыв ахиллова сухожилия в январе 2025 года в ходе тренировочного сбора в Катаре.
Фото: ФК "Зенит"