Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
6 - 0 6 0
Шанхай ПортЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Струга Трим-ЛумЗавершен
Динамо Мх
16:00
ВардарНе начат
Динамо
17:00
Чэнду ЖунчэнНе начат

"Ты прошёл через всё". "Зенит" - о возвращении Караваева

Петербургский "Зенит" отреагировал на возвращение Вячеслава Караваева на поле после травмы.
Фото: ФК "Зенит"
"Тяжелейшая травма, длительное и невероятно трудное восстановление. Ты прошел через все и вернулся. Рады видеть в игре, Слава!" - написала пресс-служба "Зенита" в своем Telegram-канале.

Сегодня, 26 января, состоялась игра петербургского клуба против китайского "Шанхай Порт" (6:0). Вячеслав Караваев вышел на поле на 74-й минуте, голевыми действиями не отличился.

Российский футболист получил разрыв ахиллова сухожилия в январе 2025 года в ходе тренировочного сбора в Катаре.

