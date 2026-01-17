Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
15:30
Чэнду ЖунчэнНе начат
Нижний Новгород
17:00
ЧелябинскНе начат

Зенит - Шанхай Порт. 26 января 2026 11:00

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp 

            

Товарищеские матчи
   
        

        
        
        	

	




Чтобы участвовать в прогнозах Зарегистрируйтесь, либо войдите на сайт



        
          	 
    	
    

        
        
        
        
        
Зенит Шанхай Порт Товарищеские матчи

     
        
        





        

            
                
Нашли ошибку в статье?