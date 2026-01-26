Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
6 - 0 6 0
Шанхай ПортЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Струга Трим-ЛумЗавершен
Динамо Мх
2 - 0 2 0
Вардар1 тайм
Динамо
17:00
Чэнду ЖунчэнНе начат

"Балтика" продлила контракт с полузащитником

Максим Петров продлил контракт с "Балтикой" до конца июня 2030 года.
Фото: ФК "Балтика"
"Поздравляем Максима с правильным решением и желаем не сбавлять оборотов, а весной зажечь по полной!" - написано в Telegram-канале "Балтики".

Максим Петров выступает в составе калининградского клуба с января 2025 года. В текущем сезоне за клуб полузащитник провел 16 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость российского футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится