"Поздравляем Максима с правильным решением и желаем не сбавлять оборотов, а весной зажечь по полной!" - написано в Telegram-канале "Балтики".
Максим Петров выступает в составе калининградского клуба с января 2025 года. В текущем сезоне за клуб полузащитник провел 16 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость российского футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.
"Балтика" продлила контракт с полузащитником
Максим Петров продлил контракт с "Балтикой" до конца июня 2030 года.
Фото: ФК "Балтика"