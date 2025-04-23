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Орещук: давно не было такого, чтобы "Спартак" и ЦСКА претендовали на чемпионство

Бывший генеральный директор "Динамо" Роман Орещук поделился ожиданиями от матча 26 тура РПЛ между "Спартаком" и ЦСКА.
Фото: РИА Новости
- Давно не было такого, чтобы "Спартак" и ЦСКА претендовали на чемпионство. Да, армейцы — в меньшей степени. От предстоящего матча будет зависеть многое: ничья выкинет обе команды из гонки, а победа одного из клубов поставит крест на проигравшем и появится шанс на золото, - сказал Роман корреспонденту "Чемпионата".

Напомним, дерби между "Спартаком" и ЦСКА состоится 26 апреля в 19:30 на стадионе "Лукойл Арена". Красно-белые и армейцы претендуют на чемпионство, занимая третью и четвертую строчки соответственно. В активе команды Деяна Станковича 50 очков, вто время как у команды Марко Николича на 2 очка меньше - 48.

В первом круге РПЛ "Спартак" одолел ЦСКА на выезде со счетом 2:0. Голами отличились Тео Бонгонда и Хесус Медина.

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