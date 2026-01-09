"Сам от себя не ожидал". Раков оценил старт сезона в "Крыльях"

"Начало в "Крыльях" у меня получилось фантастическим, я даже сам от себя такого не ожидал. Цели были поставлены, добился, чего хотел, но не на максимум. Но все сгубила травма", - приводит слова Ракова "Чемпионат".
Вадим Раков начал нынешний сезон на правах аренды в "Крыльях Советов". Права на 21-летнего крайнего нападающего принадлежат московскому "Локомотиву", контракт с которым действует до июня 2027 года. В составе самарской команды вингер провел 10 матчей в РПЛ и записал на свой счет 5 забитых мячей и 2 результативные передачи.
Вингер "Крыльев Советов" Вадим Раков оценил свою игру в начале этого сезона.
Фото: ФК "Крылья Советов"