Представитель Жерсона подтвердил, что игрок покинул "Зенит"

"Жерсон официально покинул "Зенит", подтверждаю это", - передает слова агента "РБ Спорт".
Напомним, ранее в прессе появилась информация, что "Крузейро" договорился о трансфере полузащитника "Зенита" Жерсона.
Бразильский хавбек выступал в России с лета 2025 года. В составе сине-бело-голубых футболист провел 15 матчей и забил два гола.
Агент Андре Кюри, представляющий интересы полузащитника "Зенита" Жерсона, заявил, что игрок покинул российский клуб.
Фото: ФК "Зенит"