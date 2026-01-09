Представитель Жерсона подтвердил, что игрок покинул "Зенит"

Агент Андре Кюри, представляющий интересы полузащитника "Зенита" Жерсона, заявил, что игрок покинул российский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
"Жерсон официально покинул "Зенит", подтверждаю это", - передает слова агента "РБ Спорт".

Напомним, ранее в прессе появилась информация, что "Крузейро" договорился о трансфере полузащитника "Зенита" Жерсона.

Бразильский хавбек выступал в России с лета 2025 года. В составе сине-бело-голубых футболист провел 15 матчей и забил два гола.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится