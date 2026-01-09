Как утверждает источник, "Крылья Советов" арендовали у московского ЦСКА 21-летнего нападающего сборной Белоруссии Артема Шуманского. Сообщается, что аренда рассчитано до конца текущего сезона.
Шуманский выступает за ЦСКА с лета 2024 года. Контракт игрока со столичным клубом рассчитан до июня 2029-го. В этом сезоне форвард провел за "армейцев" 14 матчей во всех турнирах, включая Суперкубок России, и отметился одним забитым мячом.
Источник: Metaratings
"Крылья Советов" арендовали нападающего ЦСКА - источник
Форвард "армейцев" проведет остаток сезона в аренде.
Фото: ПФК ЦСКА