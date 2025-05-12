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Мостовой: для "Спартака" вторая часть чемпионата стала полным провалом

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил выступление московского "Спартака" во второй части сезона-2024/25.
Фото: ФК "Спартак"
"Нужно признать, что красно-белые уходили на зимнюю паузу в качестве одного из претендентов на чемпионство. Была длинная победная серия. Но вторая часть чемпионата — полный провал для "Спартака", хотя ещё есть шанс на Кубок России", - приводит слова Мостового "Чемпионат".

После 28-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 московский "Спартак" имеет в своём активе 51 очко, которое позволяет команде Деяна Станковича на данный момент располагаться на пятой строчке в турнирной таблице. Красно-белые за 2 тура до конца сезона потеряли все шансы на то, чтобы завоевать золотые или серебряные медали.

При этом "Спартак" продолжает борьбу за Кубок России - в ближайшую среду, 15 мая, он на своем поле в рамках финала Пути регионов сыграет против "Ростова". Стартовый свисток должен прозвучать в 20:00 по московскому времени.

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