"Нужно признать, что красно-белые уходили на зимнюю паузу в качестве одного из претендентов на чемпионство. Была длинная победная серия. Но вторая часть чемпионата — полный провал для "Спартака", хотя ещё есть шанс на Кубок России", - приводит слова Мостового "Чемпионат".
После 28-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 московский "Спартак" имеет в своём активе 51 очко, которое позволяет команде Деяна Станковича на данный момент располагаться на пятой строчке в турнирной таблице. Красно-белые за 2 тура до конца сезона потеряли все шансы на то, чтобы завоевать золотые или серебряные медали.
При этом "Спартак" продолжает борьбу за Кубок России - в ближайшую среду, 15 мая, он на своем поле в рамках финала Пути регионов сыграет против "Ростова". Стартовый свисток должен прозвучать в 20:00 по московскому времени.
Мостовой: для "Спартака" вторая часть чемпионата стала полным провалом
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил выступление московского "Спартака" во второй части сезона-2024/25.
Фото: ФК "Спартак"