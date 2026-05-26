"Если клубы решат, будем смотреть". Агент Тюкавина - о возможном переходе в "Зенит"

"Что касается "Зенита", слухи не комментирую. У нас контракт с "Динамо" до 2030 года. Если клубы между собой решат, то будем дальше смотреть.
Но сейчас хочется, чтобы Костя за сборную отыграл и уехал в нормальный отпуск. На данный момент он игрок "Динамо", а мы никуда не просимся и не стучим в дверь, чтобы нас куда-то взяли", - сказал агент.
Константин Тюкавин - воспитанник академии московского "Динамо". За основную команду нападающий выступает с 2021 года. В мае прошлого года футболист продлил действующее соглашение с клубом до июня 2030-го.
В минувшем сезоне 23 летний форвард провел 22 матча за команду в Российской Премьер-Лиге, в которых отметился 10 забитыми голами и 4 результативными передачами. Также на его счету 3+2 по системе гол плюс пас в 9 играх Кубка России. Тransfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость форварда сборной России в 15 миллионов евро.
