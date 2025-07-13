"Сейчас меньше трети членов УЕФА имеют какие-то сомнения по поводу нашего участия в официальных соревнованиях", - цитирует Дюкова "Чемпионат".
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В июне сборная России одержала победу над Белоруссией в Минске (4:1), а также сыграла вничью с Нигерией в "Лужниках" (1:1).
В июле текущего года петербургский "Зенит" принял на своем поле швейцарский "Сьон" в товарищеском матче (5:2) - президент швейцарского клуба заявил о желании провести ответный матч в Швейцарии.
В РФС раскрыли количество стран, которые выступают против возвращения России на международную арену
Президент РФС Александр Дюков рассказал, какое количество членов УЕФА выступает против возвращения России.
Фото: РФС