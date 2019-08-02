«Спартак» не перестаёт шуметь. У «красно-белых» новый форвард

? Джордан Ларрсон — игрок «Спартака» ?— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 2, 2019
Наш клуб согласовал со шведским «Норрчёпингом» условия перехода нападающего Джордана Ларссона.
?? Приветствуем Джордана и желаем ему успехов в «Спартаке»!https://t.co/8LZQYBX7Ps#Ларрсон #Спартак #силавединстве pic.twitter.com/1U9iQZCn3j
«Спартак» изменился до неузнаваемости. Ларрсон стал третьим новым игроком Кононова этим летом – до этого были подписаны Понсе из «Ромы», Мирзов из «Ростова» и Шюррле из «Боруссии». Ещё из аренд вернулись Джано с Бакаевым. И ладно грузинский полузащитник – до этого ему давали достаточно шансов в Москве. Бакаев по сути зашёл как новый футболист (только пять выходов на поле до этого сезона).
От чемпионского «Спартака» почти ничего не осталось. Хотя потеря Адриано совсем не страшная
Покинуло «Спартак» ещё больше. По сути, исчезла та команда, которая стала чемпионом впервые за 16 лет:
• Денис Глушаков
• Сальваторе Боккетти
• Зе Луиш
• Дмитрий Комбаров
• Александр Ломовицкий
• Софьян Ханни
• Фернандо
• Луис Адриано
После таких потерь «красно-белые» продолжают усиливаться. В конце рабочей недели было официально объявлено, что форвард «Норрчепинга» Йордан (теперь его называют Джорданом) Ларрсон продолжит карьеру в Москве. Да-да, сын того самого Хенрика Ларрсона. Пока что главной футбольной заслугой молодого нападающего остаётся то, что он сын культового игрока.
На спине у новичка «красно-белых» будет красоваться убойное Джордан (где-то вздрогнул Фёдор Смолов), а выступать Ларссон будет под 23-м номером (в честь сами понимаете кого). Болельщикам «Спартака» остаётся верить, что Джордан не станет настолько же противоречивым игроком, как прежний носитель этого номера в Народной команде.
Джордану 22 года. Толком показать себя в большом футболе он ещё не успел, поэтому и стоимость нападающего на transfermarkt всего лишь 800 тысяч евро. При этом, по неофициальной информации, сумма трансфера составила 4 миллиона евро, а получать Джордан будет 1,1 миллиона в год.
Ларрсон начал профессиональную карьеру в «Хельсинборге» под руководством своего отца. Получилось не очень – команды вылетела из высшей лиги, а Ларрсона-младшего чуть не побили недовольные фанаты прямо на поле. Очевидно, болельщики «Спартака», известные своей требовательностью, Ларрсона не напугают.
После этого нападающий поехал играть в Эредвизи. В 24 матчах за «НЕК» Джордан забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи. Такая статистика боссов не впечатлила, и форвард поехал обратно в Швецию – примерно за те же деньги, за которые его и купил голландский клуб.
За «Норрчепинг» Ларрсон успел провести два сезона. Первый получился совсем провальным (1 гол), зато в этом году Джордан выстрелил – за 16 туров он наколотил 11 мячей и на момент переезда являлся первым в гонке бомбардиров.
Ларрсон может сыграть как на фланге, так и на острие (в этом плане они схожи с Шюррле, но всё-таки профильные позиции у них разные). Джордан хорошо бьёт и умеет контролировать мяч на скорости. На этом, собственно, всё. Очень сложно хвалить или ругать игрока, который толком не показал себя.
Трансфер выглядит очень спорным. У Понсе был один сильный сезон в Греции – и то нападающий до сих пор не может сообразить, куда он попал. У Ларрсона нет даже этого – только промежуточный успех в крайне специфическом чемпионате.
При этом – если доверять числам, которые мелькают в сети, - заплатили за нападающего очень порядочно. Не легче ли было доплатить ещё (учитывая заработанное на Фернандо и Зе Луише, деньги у Федуна должны быть) и выбрать менее рискованный вариант?
Игрок может как выстрелить, так и не показать ничего, но почти наверняка Ларссону потребуется время на адаптацию. И в этом огромная проблема нынешнего «Спартака». Если не случится чудо, которые мы видели год назад в случае с ЦСКА, этот сезон «красно-белые» напрочь провалят.
Фото: официальный сайт "Спартака"
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