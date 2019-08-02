«Спартак» не перестаёт шуметь. У «красно-белых» новый форвард

? Джордан Ларрсон — игрок «Спартака» ?



Наш клуб согласовал со шведским «Норрчёпингом» условия перехода нападающего Джордана Ларссона.



?? Приветствуем Джордана и желаем ему успехов в «Спартаке»!https://t.co/8LZQYBX7Ps#Ларрсон #Спартак #силавединстве pic.twitter.com/1U9iQZCn3j