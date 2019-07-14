От чемпионского «Спартака» почти ничего не осталось. Хотя потеря Адриано совсем не страшная

Олег Кононов пришёл на тренировку Спартака в среду pic.twitter.com/7x7yZyCmh0 — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) July 30, 2019

Олег Кононов и ситуация в Спартаке pic.twitter.com/OGIZoKUF42 — #ВГИК (@vgikofficial) July 30, 2019

«Красно-белые» продолжают распродажу, но о новых подписаниях пока не объявляют. А в грядущую субботу уже дерби против «Динамо».«Спартак» серьёзно пугает своих болельщиков. Не успели они переварить новость, что в Китай переезжает Фернандо, вчера вечером по социальным сетям вновь бахнуло – было объявлено, что на родину возвращается Луис Адриано.Этим летом (пока что) «красно-белые» работаю преимущественно на выход. Вот список игроков, которые покинули клуб в межсезонье:• Денис Глушаков• Сальваторе Боккетти• Зе Луиш• Дмитрий Комбаров• Александр Ломовицкий• Софьян Ханни• Фернандо• Луис АдрианоПри этом взамен пришли мёртвый Понсе, пока ещё непонятный Мирзов, Джано и гениальные Романьоли с Баду. Единственным реальным и понятным усилением стал вернувший из Тулы Бакаев.Чемпионский состав распался за два года. Остались только Джикия, Кутепов, Ребров и Зобнин. Интернет, как это всегда бывает в случае с трагедиями в «Спартаке», смеется над чужим горем.Кононову, которому, по информации журналистов, дали пять матчей на исправление ситуации действительно не позавидуешь.Если говорить серьёзно, ситуация тревожная. Конечно, Федун не собирается оставлять команду в таком состоянии. Как пишут, о трансфере того же Шюррле будет объявлено сегодня. Но насколько безболезненно пройдёт такое массовое обновление?Тот же Понсе до сих, похоже, не осознал, где он находится. Откуда взяться уверенности, что другие новички впишутся быстро?В случае с Фернандо ещё был повод погоревать. Полузащитник не только роскошно исполнял стандарты, выручал в отдельных матчах, но и систематизировал игру в центре. Без него будет очень сложно.А вот Адриано успел всех порядочно задолбать. Последние месяцы по полю он ходил с таким видом, будто ему кто-то должен. Да, он забил «Ростову» с пенальти, но в игровом плане не приносил реальной пользы, наверное, с марта.При этом болельщиков раздражало и поведение игрока в социальных сетях. Команда горит с «Оренбургом» и летит мимо группового этапа ЛЕ? Адриано заводит трансляцию в инстаграме и демонстрирует, что на все сложности «красно-белых» он плевал с высокой колокольни. «Спартак» лихорадит на старте сезона, и никто не понимает, что ждёт команду? Нападающий выкладывает фотосессию со своей русской подругой.Прямой корреляции между делами команды и личной жизнью нет, но зачем светиться в Монте-Карло сразу после унизительного Евро? Лучше просто помолчать. Или, если так хочется, выкладывать фотографии из спортзала, как делал восстанавливающийся после травмы Ребров этой весной.В конце концов, скоро приедет Шюррле, который закроет позицию. Учитывая ужесточение лимита, Адриано просто будет ненужен.Во-первых, Шюррле. Сообщалось, что об этом официально объявят уже сегодня. Усиление выглядит любопытным, едет звезда, но в этом и кроются основные риски. Мы можем ждать от этого перехода слишком многого. Год назад в нашем чемпионате остановился итальянская звезда Маркизио. Чем всё закончились, вы помните сами. Тем более Шюррле так себе показал себя в «Фулхеме».Во-вторых, плеймекер Густав Тиль из «АЗ». Это классическая «десятка», которая способна хотя бы частично избавить «Спартак» от импотенции в атаке.В-третьих, остаётся форвард Йордан Ларссон. У него роскошная статистика в Швеции в этом году (16 мячей в 11 матчах) и не самая высокая стоимость – сообщают лишь о 4 миллионах евро.Но, как и с другими кандидатами, - пока нет подтверждения.