Российская премьер-лига

Ростов
2 - 0 2 0
РубинЗавершен
Спартак
1 - 1 1 1
Динамо2 тайм
Зенит
19:30
АкронНе начат

Английская премьер-лига

Астон Вилла
2 - 1 2 1
АрсеналЗавершен
Эвертон
1 - 0 1 0
Ноттингем Форест1 тайм
Борнмут
0 - 0 0 0
Челси1 тайм
Ньюкасл
0 - 0 0 0
Бернли1 тайм
Манчестер Сити
0 - 0 0 0
Сандерленд1 тайм
Тоттенхэм
1 - 0 1 0
Брентфорд1 тайм
Лидс
20:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Вильярреал
2 - 0 2 0
ХетафеЗавершен
Алавес
18:15
Реал СосьедадНе начат
Бетис
20:30
БарселонаНе начат
Атлетик
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Сассуоло
3 - 1 3 1
Фиорентина2 тайм
Интер
20:00
КомоНе начат
Верона
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Хайденхайм
0 - 1 0 1
Фрайбург1 тайм
Вольфсбург
2 - 0 2 0
Унион1 тайм
Аугсбург
1 - 0 1 0
Байер1 тайм
Штутгарт
0 - 1 0 1
Бавария1 тайм
Кельн
0 - 0 0 0
Санкт-Паули1 тайм
РБ Лейпциг
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Нант
19:00
ЛансНе начат
Тулуза
21:00
СтрасбургНе начат
ПСЖ
23:05
РеннНе начат

Непомнящий назвал преимущество "Спартака" перед матчем с "Динамо"

Бывший главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче "Спартака" против "Динамо".
Фото: РПЛ
"Фаворита в матче "Спартак" - "Динамо" нет, клубы находятся в абсолютно одинаковой ситуации. Предпочтение - у "Спартака", у которого лучше поставлена игра и психологическая форма тоже получше. Но он не особый фаворит", - сказал Непомнящий "Чемпионату".

Матч 18-го тура РПЛ между московскими "Спартаком" и "Динамо" состоится сегодня, 6 декабря, на "Лукойл Арене". Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.

На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. Бело-голубые располагаются на десятой строчке с 20-ю баллами в своем активе.

