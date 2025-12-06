"Фаворита в матче "Спартак" - "Динамо" нет, клубы находятся в абсолютно одинаковой ситуации. Предпочтение - у "Спартака", у которого лучше поставлена игра и психологическая форма тоже получше. Но он не особый фаворит", - сказал Непомнящий "Чемпионату".
Матч 18-го тура РПЛ между московскими "Спартаком" и "Динамо" состоится сегодня, 6 декабря, на "Лукойл Арене". Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.
На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. Бело-голубые располагаются на десятой строчке с 20-ю баллами в своем активе.
Непомнящий назвал преимущество "Спартака" перед матчем с "Динамо"
Бывший главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче "Спартака" против "Динамо".
Фото: РПЛ