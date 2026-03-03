Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Балтика
0 - 0 0 0
Зенит1 тайм

Шинник - Уфа. 9 марта 2026 15:00

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Стадион: Шинник
Ярославль

            
 Первая лига

23 тур
   
        

        
        
        	

	




Чтобы участвовать в прогнозах Зарегистрируйтесь, либо войдите на сайт



        
          	 
    	
    

        
        
        
        
        
Шинник Уфа Первая лига

     
        
        





        

            
                
Нашли ошибку в статье?