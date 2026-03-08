Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
12:00
ЗенитНе начат
Крылья Советов
14:30
Динамо МхНе начат
Рубин
17:00
КраснодарНе начат
ЦСКА
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
КАМАЗ1 тайм
Торпедо
16:00
РодинаНе начат
Нефтехимик
17:30
ФакелНе начат

Терёхин объяснил, почему "Динамо" будет иметь преимущество над ЦСКА

Бывший нападающий московского "Динамо" Олег Терёхин поделился ожиданиями от матча команды с ЦСКА в 20 туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Динамо" Москва
По мнению Терёхина, болельщики вправе ожидать от бело-голубых хорошего матча.

"Динамо" в двух матчах после возобновления сезона выглядело неплохо. Они сейчас без турнирных задач, поэтому их ничто не тяготит в психологическом плане, чувствуют себя динамовцы раскрепощенно. Думаю, что с их стороны матч будет очень хороший.

ЦСКА провёл отличную игру в Кубке с "Краснодаром", но у армейцев есть серьёзные турнирные задачи. Поэтому "Динамо" будет иметь психологическое преимущество перед ЦСКА", — отметил Терёхин в беседе с "Матч ТВ".

В преддверии встречи ЦСКА с 36 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, "Динамо" с 24 баллами располагается на 8-й позиции.

Московское дерби пройдёт сегодня, 8 марта, на "ВЭБ Арене". Начало — в 19:30 мск.

