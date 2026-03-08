Терёхин объяснил, почему "Динамо" будет иметь преимущество над ЦСКА

"Динамо" в двух матчах после возобновления сезона выглядело неплохо. Они сейчас без турнирных задач, поэтому их ничто не тяготит в психологическом плане, чувствуют себя динамовцы раскрепощенно. Думаю, что с их стороны матч будет очень хороший.
ЦСКА провёл отличную игру в Кубке с "Краснодаром", но у армейцев есть серьёзные турнирные задачи. Поэтому "Динамо" будет иметь психологическое преимущество перед ЦСКА", — отметил Терёхин в беседе с "Матч ТВ".
В преддверии встречи ЦСКА с 36 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, "Динамо" с 24 баллами располагается на 8-й позиции.
Московское дерби пройдёт сегодня, 8 марта, на "ВЭБ Арене". Начало — в 19:30 мск.