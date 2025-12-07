"Судья сделал то, что сделал. Надеемся, будет наказан". Игрок "Динамо" раскритиковал арбитра после дерби со "Спартаком"

"Гендиректор "Динамо" Павел Пивоваров сказал, что офсайдные линии были за "Спартак"? Согласен, четыре гола забило "Динамо". Должны были побеждать, но судья сделал то, что сделал. Пусть разбираются эксперты. Надеемся, будет наказан", – сказал Макаров.
Московское дерби между "Спартаком" и "Динамо" состоялось вчера, 6 декабря. Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги проходил на стадионе "Лукойл Арена" и завершился вничью со счетом 1:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым.
Бело-голубые набрали 21 очко и завершили осеннюю часть чемпионата России на десятой позиции в турнирной таблице.
Источник: "СЭ"