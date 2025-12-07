Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
0 - 1 0 1
Нижний НовгородЗавершен
Сочи
2 - 4 2 4
ЛокомотивЗавершен
Балтика
19:00
Крылья СоветовНе начат
Краснодар
19:00
ЦСКАНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брайтон
0 - 0 0 0
Вест Хэм2 тайм
Фулхэм
19:30
Кристал ПэласНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
3 - 0 3 0
ЖиронаЗавершен
Валенсия
0 - 0 0 0
Севилья1 тайм
Эспаньол
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Реал Мадрид
23:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
2 - 0 2 0
ЛеччеЗавершен
Кальяри
0 - 0 0 0
Рома2 тайм
Лацио
20:00
БолоньяНе начат
Наполи
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
0 - 1 0 1
Вердер1 тайм
Боруссия Д
19:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
0 - 1 0 1
Анже2 тайм
Осер
19:15
МетцНе начат
Гавр
19:15
ПарижНе начат
Лорьян
22:45
ЛионНе начат

"Судья сделал то, что сделал. Надеемся, будет наказан". Игрок "Динамо" раскритиковал арбитра после дерби со "Спартаком"

Денис Макаров высказался о судействе в матче 18-го тура РПЛ между "Динамо" и "Спартаком".
Фото: РПЛ
"Гендиректор "Динамо" Павел Пивоваров сказал, что офсайдные линии были за "Спартак"? Согласен, четыре гола забило "Динамо". Должны были побеждать, но судья сделал то, что сделал. Пусть разбираются эксперты. Надеемся, будет наказан", – сказал Макаров.

Московское дерби между "Спартаком" и "Динамо" состоялось вчера, 6 декабря. Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги проходил на стадионе "Лукойл Арена" и завершился вничью со счетом 1:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым.

Бело-голубые набрали 21 очко и завершили осеннюю часть чемпионата России на десятой позиции в турнирной таблице.

Источник: "СЭ"

