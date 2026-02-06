Матчи Скрыть

Дркушич назвал проблему "Зенита": посмотрим, как клуб это решит

Защитник "Зенита" Ваня Дркушич назвал проблему сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Дркушича, уход Лусиано Гонду и Матео Кассьерры - это потеря. Сейчас у команды осталось только два форварда - Александр Ерохин и Александр Соболев.

- Ушли Лусиано и Кассьерра, это, конечно, потери. У нас остался один нападающий — Соболев, точнее два — ещё Саня Ерохин.
Лусиано и Матео — хорошие игроки, много забивали, посмотрим, как клуб это решит, - приводит слова Дркушича "Чемпионат".

В зимнее трансферное окно петербургский "Зенит" обменял Лусиано Гонду на центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева. Также петербуржцы продали Матео Кассьерру в бразильский "Атлетико Минейро".

В текущем сезоне Александр Соболев вышел на поле в 23 встречах во всех турнирах и записал на свой счет 5+2 по системе "гол+пас". На счету Александра Ерохина 15 матчей во всех турнирах, три забитых мяча и одна голевая передача.

