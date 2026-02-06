Аленичев - о назначении Карседо в "Спартак": немножко надоедает

- Это уже не только я говорю, многие специалисты говорят, что немножко надоедает, в том числе и спартаковским болельщикам, то, что меняют тренеров.Я не могу ответить, насколько положительным этот приход будет для "Спартака", - цитирует Аленичева ТАСС.
В январе текущего года московский "Спартак" объявил о назначении Хуана Карседо на пост главного тренера. Ранее испанский специалист занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе", а до этого был помощником Унаи Эмери.
По итогам 18 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 29 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на 11 баллов.