Губерниев высказался о будущем Романова в "Спартаке" и Гусева в "Динамо"

"Я думаю, что Романов вряд ли будет дальше тренировать "Спартак", равно как Ролан Гусев - "Динамо", - передает слова Губерниева "Чемпионат".
Напомним, Вадим Романов занял пост исполняющего обязанности главного тренера московского "Спартака" 11 ноября после увольнения Деяна Станковича. Ролан Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера столичного "Динамо" 17 ноября в связи с уходом из клуба Валерия Карпина.
Фото: РПЛ