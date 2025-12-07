Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Динамо Мх
0 - 1 0 1
Нижний НовгородЗавершен
Сочи
2 - 4 2 4
ЛокомотивЗавершен
Балтика
19:00
Крылья СоветовНе начат
Краснодар
19:00
ЦСКАНе начат

Английская премьер-лига

Брайтон
0 - 0 0 0
Вест Хэм2 тайм
Фулхэм
19:30
Кристал ПэласНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Эльче
3 - 0 3 0
ЖиронаЗавершен
Валенсия
0 - 0 0 0
Севилья1 тайм
Эспаньол
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Реал Мадрид
23:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Кремонезе
2 - 0 2 0
ЛеччеЗавершен
Кальяри
0 - 0 0 0
Рома2 тайм
Лацио
20:00
БолоньяНе начат
Наполи
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Гамбург
0 - 1 0 1
Вердер1 тайм
Боруссия Д
19:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Ницца
0 - 1 0 1
Анже2 тайм
Осер
19:15
МетцНе начат
Гавр
19:15
ПарижНе начат
Лорьян
22:45
ЛионНе начат

Губерниев высказался о будущем Романова в "Спартаке" и Гусева в "Динамо"

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил перспективы Вадима Романова и Ролана Гусева.
Фото: РПЛ
"Я думаю, что Романов вряд ли будет дальше тренировать "Спартак", равно как Ролан Гусев - "Динамо", - передает слова Губерниева "Чемпионат".

Напомним, Вадим Романов занял пост исполняющего обязанности главного тренера московского "Спартака" 11 ноября после увольнения Деяна Станковича. Ролан Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера столичного "Динамо" 17 ноября в связи с уходом из клуба Валерия Карпина.

