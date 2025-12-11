- Не помню, чтобы Лещук или Лунёв допускали ляпы. За это время появился и Курбан Расулов. В большей степени вопрос к обороне в тех матчах, где были негативные результаты. Так сложились обстоятельства, - сказал Березовский "Чемпионату".
На данный момент основным стражем ворот московского "Динамо" является Андрей Лунев, перешедший в стан бело-голубых из азербайджанского "Карабаха".
В текущем сезоне РПЛ московское "Динамо" пропустило 26 мячей в 18 сыгранных матчах.
Березовский оценил игру вратарей "Динамо"
Бывший вратарь московского "Динамо" Роман Березовский высказался об игре нынешних голкиперов бело-голубых Андрея Лунева и Романа Лещука.
