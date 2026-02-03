Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен
Крылья Советов
1 - 1 1 1
ТорпедоДоп. время
Спартак
1 - 0 1 0
Пюник2 тайм
ЦСКА
19:15
КраснодарНе начат

Балтика - Навбахор. 12 февраля 2026 11:00

