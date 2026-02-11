Шикунов: сезон тяжелый не только для Максименко. Нельзя все валить на него

"Сезон тяжелый не только для Максименко. Просто вратарь - последняя позиция. Нельзя все валить на Сашу.
Сколько лет Максименко уже стоит? Плюс у него российский паспорт. Если найдут кого-то сильнее, пусть Максименко с ним борется. Но на сегодняшний день он первый. Максименко сильнее Помазуна. Все видно по тренировочному процессу", - сказал Шикунов.
Напомним, ранее в СМИ появилась новость о том, что московский "Спартак" подписал новое трудовое соглашение с вратарем Александром Максименко. Сообщалось, что новый контракт голкипера будет действовать до 2027 года.
27-летний Максименко является воспитанником Академии "Спартака". В текущем сезоне он провел за столичную команду 18 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых пропустил 23 мяча и пять раз оставил ворота в неприкосновенности.
Источник: "Чемпионат"