По информации источника, московский клуб запросил информацию об условиях трансфера Мохаммада Мохеби и Кирилла Щетинина из "Ростова", а также Дмитрия Пестрякова из "Акрона".
На данный момент московский "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 18-ти матчах. "Железнодорожники" одержали 10 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение в лиге.
Следующий матч красно-зеленых в РПЛ состоится 28 февраля против "Пари НН".
Источник: "Чемпионат"
"Локомотив" интересуется тремя игроками из РПЛ - источник
Фото: "Чемпионат"