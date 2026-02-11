Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
0 - 0 0 0
Чжецзян ПрофешнлЗавершен
Ахмат
2 - 0 2 0
БарсЗавершен

"Локомотив" интересуется тремя игроками из РПЛ - источник

"Локомотив" интересуется игроками "Ростова" и тольяттинского "Акрона".
Фото: "Чемпионат"
По информации источника, московский клуб запросил информацию об условиях трансфера Мохаммада Мохеби и Кирилла Щетинина из "Ростова", а также Дмитрия Пестрякова из "Акрона".

На данный момент московский "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 18-ти матчах. "Железнодорожники" одержали 10 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение в лиге.

Следующий матч красно-зеленых в РПЛ состоится 28 февраля против "Пари НН".

Источник: "Чемпионат"

