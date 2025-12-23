Игрок "Локомотива" может перейти в клуб из Бразилии

По информации источника, "Васко да Гама" и "Атлетико Паранаэнсе" проявляют интерес к защитнику "Локомотива" Лукасу Фассону.
Ранее в СМИ сообщалось, что московский клуб предложил игроку новый контракт.
Бразильский футболист выступает в составе "железнодорожников" с начала июля 2022 года. В текущем сезоне игрок провел за клуб 20 матчей и отдал 2 результативные передачи. Соглашение с защитником рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость Фассона по версии сайта Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.
Источник: Palco do Esporte
Фото: ФК "Локомотив"