Игрок "Локомотива" может перейти в клуб из Бразилии

Двум клубам из Бразилии интересен защитник "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, "Васко да Гама" и "Атлетико Паранаэнсе" проявляют интерес к защитнику "Локомотива" Лукасу Фассону.

Ранее в СМИ сообщалось, что московский клуб предложил игроку новый контракт.

Бразильский футболист выступает в составе "железнодорожников" с начала июля 2022 года. В текущем сезоне игрок провел за клуб 20 матчей и отдал 2 результативные передачи. Соглашение с защитником рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость Фассона по версии сайта Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.

Источник: Palco do Esporte

