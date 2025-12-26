Оценка проводилась по показателям, связанным с обводками. 19-летний игрок петербургского клуба оказался выше всех своих конкурентов. Второе место в списке занял представитель "Ботафого" Альваро Монторо, а третью позицию занял футболист датского "Мидтьюлланна" Микель Гогорза.
В сезоне-2025/26 Педро регулярно получает игровое время в составе "Зенита". Во всех турнирах он принял участие в 23 матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя ассистами.
CIES поставил игрока "Зенита" на первое место в рейтинге дриблеров
Нападающий "Зенита" Педро занял первую строчку в рейтинге Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES), посвященном футболистам младше 20 лет, которые выступают за пределами пяти ведущих европейских чемпионатов.
Фото: ФК "Зенит"