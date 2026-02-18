Лещук рассказал, запрещал ли Карпин футболистам "Динамо" есть сладкое

По словам Лещука, запрет на сладкое был на базе "Динамо", сейчас же запретов нет.
- Да, запрет был на базе. Но дома же можно самому пойти в магазин и купить сладкое. Как по мне, когда что-то запрещают, то этого ещё больше хочется. Сейчас нет запретов, а мне и не хочется сладкого. Я десерты не ел с первого дня сборов. Арбуз – это максимум, - цитирует Лещука "Советский спорт".
Валерий Карпин был главным тренером московского "Динамо" с июня по ноябрь прошлого года, на данный момент специалист продолжает занимать аналогичный пост в национальной команде России.
В январе бело-голубые объявили о назначении Ролана Гусева на пост главного тренера - контракт с ним рассчитан до конца текущего сезона. В тренерский штаб Гусева также вошли Юрий Жирков и Роман Шаронов. После 18 сыгранных туров столичный клуб занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России с 21 набранным баллом в своем активе.
Фото: ФК "Динамо"