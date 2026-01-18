По информации источника, сумма трансфера составила 5 миллионов рублей. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года.
Алексей Колтаков является воспитанником "Ростова". Всего за основной состав клуба опорный полузащитник провел 14 матчей, голевыми действиями не отличился. Трансферная стоимость 20-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 200 тысяч евро.
Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"
Игрок "Ростова" перешел в московский клуб - источник
Футболист "Ростова" Алексей Колтаков стал игроком московского "Торпедо".
Фото: ФК "Ростов"