"Не соглашусь, что "Зенит" превосходит других". Кержаков назвал самый сбалансированный состав в РПЛ

Экс-форвард "Зенита" Александр Кержаков оценил состав своей бывшей команды.
Фото: ФК "Зенит"
"У "Краснодара" тоже достаточно сильный состав. У ЦСКА еще. Не соглашусь, что "Зенит" превосходит других по именам.

Все зависит от качества игры. Без разницы какие имена, стоимость, зарплата. Лакмусовая бумажка - это игры. В них "Зенит" не является очевидным фаворитом. Более сбалансированно выглядит "Краснодар", - сказал Кержаков.

По итогам 19 сыгранных туров "Зенит" набрал 42 очка и располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего в чемпионате "Краснодара" на один балл. Тройку призеров замыкает московский "Локомотив", имеющий в своем активе 40 очков.

Столичный ЦСКА заработал 36 баллов и находится на сегодняшний день на четвертом месте.

Источник: "СЭ"

